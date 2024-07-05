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Саутгейт: Треба повернутися до стадії, в якій були до гри проти Словаччини

Андрій Яросименко — 5 липня, 14:15
Саутгейт: Треба повернутися до стадії, в якій були до гри проти Словаччини

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що команді потрібно налаштуватися так само як на гру проти Словаччини в 1/8 фіналу Євро-2024.

Його слова цитує УЄФА.

"Ми повинні повернутися до ментальної стадії, в якій ми були до гри зі Словаччиною. Там де все що потрібно для перемоги, бути готовим до цього. Ми повинні бути готові знову піти прямо на глибину", — сказав тренер.

Нагадаємо, у чвертьфіналі англійці, які перемогли Словаччину, зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка вибила Італію в 1/8 фіналу.

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