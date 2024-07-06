Саутгейт: Наша мета — просто створювати проблеми нашим опонентам

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, що мета його команди — створювати проблеми суперникам.

Слова наставника передає УЄФА.

"Швейцарія була чудовою. У них хороші гравці та чітка манера гри, яка викликала проблеми у інших команд. Нам доведеться показати інший рівень. Ми завжди розглядаємо найкращий спосіб підходу до гри. Швейцарія грає в п’ятірку, але час від часу витрачає час на створення четвірки. Вони дуже плавні у своїй формі.

Наша мета — просто створювати проблеми нашим опонентам, поважаючи їхню загрозу, і швейцарці мають багато цього на цю мить", — сказав тренер.

Нагадаємо, англійці, які перемогли Словаччину, у чвертьфіналі Євро-2024 зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка вибила Італію. Поєдинок відбудеться сьогодні, 6 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.