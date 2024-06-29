Італія зіграє зі Швейцарією, Німеччина — з Данією: розклад матчів плейоф Євро-2024
У суботу, 29 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні перші матчі стадії плейоф турніру.
В 1/8 фіналу збірна Італії буде змагатися проти Швейцарії, а господарка турніру Німеччина поміряється силами з Данією.
Євро-2024, Німеччина
1/8 фіналу, 29 червня
- 19:00 Швейцарія — Італія
- 22:00 Німеччина — Данія
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.
Нагадаємо, що Німеччина та Швейцарія посіли перше та друге місця у групі A відповідно (в останньому турі команди розписали мирову в очному поєдинку).
Італія виборола другу позицію у квартеті B, вирвавши нічию в останній грі проти Хорватії. Данія також посіла друге місце у своїй групі C, обійшовши Словенію лише за рейтингом Європейської кваліфікації.
Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект визначив фаворитів усіх пар 1/8 фіналу Євро-2024.