Італія зіграє зі Швейцарією, Німеччина — з Данією: розклад матчів плейоф Євро-2024

У суботу, 29 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні перші матчі стадії плейоф турніру.

В 1/8 фіналу збірна Італії буде змагатися проти Швейцарії, а господарка турніру Німеччина поміряється силами з Данією.

Євро-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 29 червня



19:00 Швейцарія — Італія

22:00 Німеччина — Данія

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, що Німеччина та Швейцарія посіли перше та друге місця у групі A відповідно (в останньому турі команди розписали мирову в очному поєдинку).

Італія виборола другу позицію у квартеті B, вирвавши нічию в останній грі проти Хорватії. Данія також посіла друге місце у своїй групі C, обійшовши Словенію лише за рейтингом Європейської кваліфікації.

Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект визначив фаворитів усіх пар 1/8 фіналу Євро-2024.