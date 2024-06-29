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Італія зіграє зі Швейцарією, Німеччина — з Данією: розклад матчів плейоф Євро-2024

Владислав Уткін — 29 червня, 07:40
Італія зіграє зі Швейцарією, Німеччина — з Данією: розклад матчів плейоф Євро-2024

У суботу, 29 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні перші матчі стадії плейоф турніру.

В 1/8 фіналу збірна Італії буде змагатися проти Швейцарії, а господарка турніру Німеччина поміряється силами з Данією.

Євро-2024, Німеччина
1/8 фіналу, 29 червня

  • 19:00 Швейцарія — Італія
  • 22:00 Німеччина — Данія

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, що Німеччина та Швейцарія посіли перше та друге місця у групі A відповідно (в останньому турі команди розписали мирову в очному поєдинку).

Італія виборола другу позицію у квартеті B, вирвавши нічию в останній грі проти Хорватії. Данія також посіла друге місце у своїй групі C, обійшовши Словенію лише за рейтингом Європейської кваліфікації.

Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект визначив фаворитів усіх пар 1/8 фіналу Євро-2024.

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