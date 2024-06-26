Словенія вперше в історії вийшла в плей-оф Євро
Збірна Словенії, розписавши нульову нічию з Англією у третьому турі Євро-2024, вперше в історії вийшла у плей-оф чемпіонату Європи.
Словенці, за рівною кількості очок з Данією, посіли третє місце у групі C. Команди також мали паритет у різниці м'ячів, особистій зустрічі та жовтих картках. Отже, долю другого місця вирішив рейтинг у європейській кваліфікації (9 місце проти 15-го).
Однак, місце Словенії теж стало прохідним, адже команда точно не потрапить до пари найгірших команд з третіх місць груп Євро. Угорщина та Хорватія йдуть нижче за словенців.
Нагадаємо, "картаті" втратили будь-які шанси потрапити у плей-оф, після того, як Англія не змогла розгромно перемогти Словенію.