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Словенія вперше в історії вийшла в плей-оф Євро

Владислав Уткін — 26 червня, 00:44
Словенія вперше в історії вийшла в плей-оф Євро

Збірна Словенії, розписавши нульову нічию з Англією у третьому турі Євро-2024, вперше в історії вийшла у плей-оф чемпіонату Європи.

Словенці, за рівною кількості очок з Данією, посіли третє місце у групі C. Команди також мали паритет у різниці м'ячів, особистій зустрічі та жовтих картках. Отже, долю другого місця вирішив рейтинг у європейській кваліфікації (9 місце проти 15-го).

Однак, місце Словенії теж стало прохідним, адже команда точно не потрапить до пари найгірших команд з третіх місць груп Євро. Угорщина та Хорватія йдуть нижче за словенців.

Нагадаємо, "картаті" втратили будь-які шанси потрапити у плей-оф, після того, як Англія не змогла розгромно перемогти Словенію.

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