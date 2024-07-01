Франція зіграє з Бельгією, Словенія зустрінеться з Португалією: розклад матчів плейоф Євро-2024

У понеділок, 1 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні матчі стадії плейоф турніру.

В 1/8 фіналу збірна Франції зустрінеться з Бельгією, а Словенія поміряється силами з Португалією.

Євро-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 1 липня

19:00 Франція — Бельгія

22:00 Португалія — Словенія

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, що Франція сенсаційно посіла друге місце в групі D після перемоги над Австрією та нічиїх з Нідерландами та Польщею. Бельгія грала у квартеті зі збірною України й також посіла друге місце через поразку Словаччині та мирової з підопічними Сергія Реброва.

Португалія виграла групу F, здобувши перемоги в матчах з Чехією та Туреччиною. Словенія тричі зіграла внічию в групі C — з Англією, Данією та Сербією.

Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект визначив фаворитів усіх пар 1/8 фіналу Євро-2024.