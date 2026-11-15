Гойлунд потролив збірну Португалії після розгрому: форвард Данії обігрався культовим "Siuuu"

Нападник збірної Данії Расмус Гойлунд, схоже, вирішив із гумором нагадати про Кріштіану Роналду після розгромної перемоги над Португалією в Лізі націй.

Футболіст опублікував у соцмережах фотографії з матчу та супроводив їх доволі промовистим підписом.

"Думаю, єдиний доречний підпис тут – "Siuuuu"", – написав Гойлунд, використавши знамениту кричалку Роналду, яка давно стала візитівкою португальської зірки.

Такий жест сприйняли як тролінг на адресу Португалії, особливо з огляду на те, що матч став для збірної першим після оголошення про відхід її колишнього капітана.

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Сама зустріч завершилася розгромом португальців із рахунком 4:1. Данці забили чотири м'ячі в період із 43-ї до 75-ї хвилини, а єдиний гол у відповідь пропустили вже в компенсований час. Гойлунд провів на полі 73 хвилини та оформив дубль, ставши одним із головних героїв вечора.

Раніше нападник збірної Данії вже святкував свій гол легендарним "Siuuu", а згодом розповів, що хотів цим сказати.