Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне

Нападник збірної України Роман Яремчук вважає, що національна команда повинна зробити щось неймовірне, щоб досягти позитивного результату у матчі проти Бельгії на Євро-2024.

Слова форварда цитує УЄФА.

"Бельгія — це топзбірна. Лукаку, де Брюйне, Доку — всі футболісти світового класу. На нас чекає дуже складний матч. Ми повинні зробити щось неймовірне, щоб взяти очки з такою командою. Я дуже сподіваюся, що це буде день України, а не Бельгії. Дуже добре знаю бельгійський футбол, і ця збірна справді дуже високого рівня.

Вони мають сильну систему гри, дуже підкований тактично тренер. Думаю, вони зараз трохи під тиском, тож гратимуть із подвійним бажанням проти нас. Цей тиск може їх підштовхнути до більш агресивного та відкритого футболу", — сказав Яремчук.