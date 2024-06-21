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Яремчук: Матч проти Словаччини — найважливіший у моїй кар'єрі

Олександр Булава — 21 червня, 18:44
Яремчук: Матч проти Словаччини — найважливіший у моїй кар'єрі

Нападник збірної України Роман Яремчук вважає, що команда віддала всі сили в матчі другого туру Євро-2024 проти Словаччини (2:1).

Цитує форварда Суспільне Спорт.

"Чесно кажучи, велика гордість представляти країну. У цей непростий час це підтвердження, що ми ніколи не здаємося, щоб не було і лише рухаємося вперед.

Ми отримали великий під дих декілька днів назад, і проти Словаччини був найважливіший матч у моїй кар'єрі. Ми віддали все життя заради цієї перемоги, всі емоції.

Дякую вболівальникам за підтримку — з гордістю можна готуватися до наступного матчу", — сказав Яремчук.

Раніше УЄФА назвала найкращого гравця матчу Словаччина — Україна.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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