Яремчук: Матч проти Словаччини — найважливіший у моїй кар'єрі
Нападник збірної України Роман Яремчук вважає, що команда віддала всі сили в матчі другого туру Євро-2024 проти Словаччини (2:1).
Цитує форварда Суспільне Спорт.
"Чесно кажучи, велика гордість представляти країну. У цей непростий час це підтвердження, що ми ніколи не здаємося, щоб не було і лише рухаємося вперед.
Ми отримали великий під дих декілька днів назад, і проти Словаччини був найважливіший матч у моїй кар'єрі. Ми віддали все життя заради цієї перемоги, всі емоції.
Дякую вболівальникам за підтримку — з гордістю можна готуватися до наступного матчу", — сказав Яремчук.
Раніше УЄФА назвала найкращого гравця матчу Словаччина — Україна.
У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.