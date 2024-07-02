Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Півзахисник Румунії — про матч проти Нідерландів: З нетерпінням чекаю на гру

Андрій Яросименко — 2 липня, 12:40
Півзахисник Румунії — про матч проти Нідерландів: З нетерпінням чекаю на гру

Півзахисник збірної Румунії Разван Марін сказав, що з нетерпінням чекає на матч 1/8 фіналу Євро-2024 проти Нідерландів.

Його слова передає УЄФА.

"З нетерпінням чекаю на матч. Передчуття сильніше за хвилювання. Сподіваюся, за 90 хвилин, або додатковий час ми опинимося у чвертьфіналі. Ми впевнені у собі. Ми дуже добре тренувалися цього тижня, і мали достатньо часу на відновлення. Впевнений, ми будемо готові викластися на всі сто відсотків, адже не хочемо їхати додому. Ми хочемо продовжувати. Ми готові до нового випробування і маємо продемонструвати це на полі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Нідерланди посіли третє місце в групі D після перемоги над Польщею та нічиєї з Францією, також підопічні Рональда Кумана зазнали поразки від Австрії.

Збірна Румунії здобула на груповому етапі розгромну перемогу над Україною, після чого поступилася Бельгії та зіграла внічию зі Словаччиною.

Збірна Нідерландів з футболу Євро-2024 з футболу збірна Румунії з футболу

Збірна Нідерландів з футболу

Історичні порахунки та нідерландська мотивація. Якими будуть останні матчі 1/8 фіналу Євро-2024
Атака домінуватиме над обороною. Євро-2024: кращі ставки ігрового дня
Йорденеску: Ми повинні зіграти ідеально
Нідерланди зустрінуться з Румунією, Австрія зіграє з Туреччиною: розклад матчів плейоф Євро-2024
Суперкомп'ютер назвав фаворитів в останніх матчах 1/8 фіналу Євро-2024

Останні новини