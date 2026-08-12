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Два іспанці претендують на посаду тренера збірної Нідерландів

Олег Дідух — 12 серпня 2026, 14:23
Два іспанці претендують на посаду тренера збірної Нідерландів
Роберто Мартінес
Getty Images

Іспанські фахівці Хаві Ернандес і Роберто Мартінес претендують на посаду головного тренера збірної Нідерландів.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Нагадаємо, "летючі голландці" залишилися без наставника після вильоту національної команди з чемпіонату світу-2026. Нідерландська збірна, яку очолював Роналд Куман, в 1/16 фіналу програла Марокко у серії пенальті 2:3.

Ні Хаві, ні Мартінес не були пріоритетними кандидатурами для Футбольного союзу Нідерландів. Спершу в збірну запрошувала Петера Боса і Арне Слота, проте з жодним із них домовитися не вдалося. Лише після цього нідерландці звернули увагу на іспанських фахівців.

Мартінес після ЧС-2026 був звільнений зі збірної Бельгії, Хаві ж залишається без роботи протягом 2 років, коли він покинув Барселону. У разі, якщо хтось із них очолить збірну Нідерландів, то стане першим іноземним тренером "помаранчевих" з 1978 року, коли команду очолював австрієць Ернст Хаппель.

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