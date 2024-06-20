Поліція Франкфурта заарештувала вболівальників Англії
Поліція Франкфурта заарештувала трьох уболівальників збірної Англії перед матчем проти Данії у другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.
Про це повідомляє журналіст Роб Гарріс.
Зазначається, що першого затримали за кидання пляшок, другого за жорстоке поводження з офіцером поліції, а третій отримав покарання за кидання в поліцію піротехнічного засобу та зберігання наркотиків.
Матч відбудеться у четвер, 20 червня, на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, що англійці в першому колі здолали Сербію, а Данія зіграла внічию зі Словенією. Наразі команда "трьох левів" очолює турнірну таблицю, збірна Данії має рівність зі словенцями.
Нещодавно німецька поліція підстрелила людину з киркою біля фан-зони Нідерландів. Також між фанатами Албанії та Сербії сталася кривава сутичка.