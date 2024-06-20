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Поліція Франкфурта заарештувала вболівальників Англії

Микола Дендак — 20 червня, 16:40
Поліція Франкфурта заарештувала вболівальників Англії

Поліція Франкфурта заарештувала трьох уболівальників збірної Англії перед матчем проти Данії у другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє журналіст Роб Гарріс.

Зазначається, що першого затримали за кидання пляшок, другого за жорстоке поводження з офіцером поліції, а третій отримав покарання за кидання в поліцію піротехнічного засобу та зберігання наркотиків.

Матч відбудеться у четвер, 20 червня, на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що англійці в першому колі здолали Сербію, а Данія зіграла внічию зі Словенією. Наразі команда "трьох левів" очолює турнірну таблицю, збірна Данії має рівність зі словенцями.

Нещодавно німецька поліція підстрелила людину з киркою біля фан-зони Нідерландів. Також між фанатами Албанії та Сербії сталася кривава сутичка.

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