Поліція Франкфурта заарештувала вболівальників Англії

Поліція Франкфурта заарештувала трьох уболівальників збірної Англії перед матчем проти Данії у другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє журналіст Роб Гарріс.

Зазначається, що першого затримали за кидання пляшок, другого за жорстоке поводження з офіцером поліції, а третій отримав покарання за кидання в поліцію піротехнічного засобу та зберігання наркотиків.

News from Frankfurt ahead of England-Denmark: UK police say 3 England fans arrested by German police

- 1 for bottle throwing

- 1 for abusing a UK officer

- 1 for throwing a missile at police & in possession of drugs



But “vast majority of England fans behaving extremely well” — Rob Harris (@RobHarris) June 20, 2024

Матч відбудеться у четвер, 20 червня, на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що англійці в першому колі здолали Сербію, а Данія зіграла внічию зі Словенією. Наразі команда "трьох левів" очолює турнірну таблицю, збірна Данії має рівність зі словенцями.

Нещодавно німецька поліція підстрелила людину з киркою біля фан-зони Нідерландів. Також між фанатами Албанії та Сербії сталася кривава сутичка.