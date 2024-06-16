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Німецька поліція підстрелила людину з киркою біля фан-зони Нідерландів

Владислав Уткін — 16 червня, 15:08
Німецька поліція підстрелила людину з киркою біля фан-зони Нідерландів

Німецька поліція підстрелила людину, яка погрожувала сокирою, перед матчем Польща — Нідерланди на Євро-2024 у Гамбурзі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Інцидент відбувся сьогодні, 16 червня, близько 12.30 за місцевим часом біля фан-зони фанатів збірної Нідерландів.

Чоловік погрожував поліцейським киркою та «запальним пристроєм». Правоохоронці підстрелили його й серйозно поранили, зараз йому надають медичну допомогу.

Повідомляється, що близько 40 000 уболівальників мирно перебували в Гамбурзі, а інцидент стався приблизно в той час, коли голландські вболівальники йшли до стадіону.

Зазначимо, поєдинок між Польщею та Нідерландами розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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