Німецька поліція підстрелила людину з киркою біля фан-зони Нідерландів
Німецька поліція підстрелила людину, яка погрожувала сокирою, перед матчем Польща — Нідерланди на Євро-2024 у Гамбурзі.
Про це повідомляє Sky Sports.
Інцидент відбувся сьогодні, 16 червня, близько 12.30 за місцевим часом біля фан-зони фанатів збірної Нідерландів.
Чоловік погрожував поліцейським киркою та «запальним пристроєм». Правоохоронці підстрелили його й серйозно поранили, зараз йому надають медичну допомогу.
Повідомляється, що близько 40 000 уболівальників мирно перебували в Гамбурзі, а інцидент стався приблизно в той час, коли голландські вболівальники йшли до стадіону.
Зазначимо, поєдинок між Польщею та Нідерландами розпочнеться о 16:00 за київським часом.