На Євро-2024 сталася кривава бійка між фанатами

Між фанатами Албанії та Сербії сталася кривава сутичка на чемпіонаті Європи з футболу, який проходить в Німеччині.

Про це повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що це сталося поблизу центру Гельзенкірхена. Німецька поліція вже розпочала розслідування. За словами представника правоохоронних органів, в інциденті не брали участь англійські вболівальники, про що говорилось раніше.

German police have dealt with an incident involving Albanian & Serbian fans near the centre of Gelsenkirchen. Most senior German police officer on the scene says at the moment they believe the incident did not involve England fans. pic.twitter.com/GgQxmNNcvi — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 16, 2024

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 проходить із 14 червня до 14 липня. Нещодавно німецька поліція підстрелила людину з киркою біля фан-зони Нідерландів.