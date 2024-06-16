На Євро-2024 сталася кривава бійка між фанатами
Між фанатами Албанії та Сербії сталася кривава сутичка на чемпіонаті Європи з футболу, який проходить в Німеччині.
Про це повідомляє Sky Sports.
Зазначається, що це сталося поблизу центру Гельзенкірхена. Німецька поліція вже розпочала розслідування. За словами представника правоохоронних органів, в інциденті не брали участь англійські вболівальники, про що говорилось раніше.
Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 проходить із 14 червня до 14 липня. Нещодавно німецька поліція підстрелила людину з киркою біля фан-зони Нідерландів.