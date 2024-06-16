Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

На Євро-2024 сталася кривава бійка між фанатами

Микола Дендак — 16 червня, 20:15
На Євро-2024 сталася кривава бійка між фанатами

Між фанатами Албанії та Сербії сталася кривава сутичка на чемпіонаті Європи з футболу, який проходить в Німеччині.

Про це повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що це сталося поблизу центру Гельзенкірхена. Німецька поліція вже розпочала розслідування. За словами представника правоохоронних органів, в інциденті не брали участь англійські вболівальники, про що говорилось раніше.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 проходить із 14 червня до 14 липня. Нещодавно німецька поліція підстрелила людину з киркою біля фан-зони Нідерландів.

Збірна Албанії з футболу Збірна Сербії з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Букса: Збірна Нідерландів зіграла фантастичну гру
Маркевич: Футболістам збірної України треба підтягнути гру на "стандартах"
Гакпо: Я вважаю, що ми виступили дуже добре
Тренер Польщі прокоментував поразку від Нідерландів на Євро-2024
Польща — Нідерланди 1:2: огляд матчу Євро-2024

Останні новини