Тимчик: Ми хотіли принести українцям радість, щоб вони пишалися

Захисник київського Динамо та збірної України Олександр Тимчик розповів, що команда хотіла принести українцям радість на Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

" Я пишаюся тим, що я українець. Немає сорому за нашу гру. Наша невдача з групи стала результатом нашого першого матчу. Це безпрецедентно, коли команда з чотирма очками вилітає.

Ми віддали все для нашої країни, і мені дуже шкода. Ми хотіли принести їм радість, щоб вони пишалися. Ми залишили все це на полі, але цього було недостатньо", — сказав гравець.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.