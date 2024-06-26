Тимчик: Ми хотіли принести українцям радість, щоб вони пишалися
Захисник київського Динамо та збірної України Олександр Тимчик розповів, що команда хотіла принести українцям радість на Євро-2024 з футболу.
Його слова передає УЄФА.
"Я пишаюся тим, що я українець. Немає сорому за нашу гру. Наша невдача з групи стала результатом нашого першого матчу. Це безпрецедентно, коли команда з чотирма очками вилітає.
Ми віддали все для нашої країни, і мені дуже шкода. Ми хотіли принести їм радість, щоб вони пишалися. Ми залишили все це на полі, але цього було недостатньо", — сказав гравець.
Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.