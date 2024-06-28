Федорчук: У тренерського штабу на Євро-2024 було дві кадрові помилки
Український футбольний тренер Олег Федорчук вважає, що тренерський штаб збірної України припустився помилки, коли вирішив, що Андрій Лунін та Тарас Степаненко мають бути основними.
Його слова передає Збірна.
"На мій погляд, у тренерського штабу на цьому Євро було дві кадрові помилки. Перша — з Луніним, а друга з тим, що основним футболістом розпочинав Степаненко, а не Бражко. Тарас не дуже впевнено провів останні матчі в Шахтарі, мучився з травмою, а Бражко дуже потужно виглядав у Динамо й, на мій погляд, був одним з найкращих футболістів чемпіонату України.
Ігнорувати цей його стан — не припустимо. Згодом тренерський штаб змінив свою думку, й Володимир став одним з небагатьох українців, хто покращив свою ціну на трансферному ринку. Гадаю, що у нього хороші шанси заграти в АПЛ, я уже давно не бачив, аби хтось так вдало діяв проти де Брейне", — сказав наставник.
Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Євро-2024 Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.