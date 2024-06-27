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Федорчук: В цілому маю позитивні враження від гри проти Бельгії

Микола Дендак — 27 червня, 15:54
Федорчук: В цілому маю позитивні враження від гри проти Бельгії

Український футбольний тренер Олег Федорчук розповів, що він має позитивні враження від матчу збірної України у 3 турі групового етапу Євро-2024 проти Бельгії (0:0).

Його слова цитує Збірна.

"В цілому маю позитивні враження від гри проти бельгійців. Єдине, що мене бентежить — чому ми не награвали склад під цю схему в інших наших контрольних матчах. Ми дуже здорово зіграли в першому таймі, постійно атакували та й загалом дуже пристойно виглядали", — сказав наставник.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

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Олег Федорчук

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