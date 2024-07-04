Нагельсманн — про матч з Іспанією: Це, безсумнівно, одна з найважливіших ігор

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вважає, що гра з Іспанією у чвертьфіналі Євро-2024 є одією з найважливіших для його команди.

Слова наставника передає УЄФА.

"Це, безсумнівно, одна з найважливіших ігор, але наша підготовка була ідентичною, як і в попередніх іграх. Усе залишається без змін. Це не має нічого спільного із забобонами. Сподіваюся, наша підготовка завершена. Ми вирішили, хто виходить, а хто ні. Учора ми переглянули багато відео. Ми добре підготовлені та впевнені, що можемо гарно все виконати.

Це не фінал, це чвертьфінал. Ми хочемо бути однією з команд у півфіналі. Іспанія також хоче стати чемпіоном, тому завтра буде важка гра. Обидві команди добре володіють м’ячем і мають хороші контрпресингові якості. Обидві команди можуть чинити тиск на суперників. Завтра буде важливо вирішити багато ситуацій один на один на нашу користь", — сказав Нагельсманн.

Матч між Іспанією та Німеччиною відбудеться у п'ятницю, 5 липня, на стадіоні "Штутгарт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.