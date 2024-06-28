Начо: Проти Грузії буде складно

Захисник збірної Іспанії Начо Фернандес вважає, що матч проти Грузії в 1/8 фіналу Євро-2024 буде важким.

Його слова передає УЄФА.

"Думаю, проти Грузії буде складно. Вони можуть відійти в оборону, захищатися великою кількістю, а потім вибухати на контратаках. Треба з першої хвилини зберігати граничну обережність. Люди можуть думати, що ми є фаворитами, але це для нас не важливо. Ми зосередимося на грі та намагатимемося підтримувати заданий нами стандарт у кожному матчі", — сказав футболіст.

Нещодавно саудівський клуб Аль-Кадісія оголосив про підписання Фернандеса.

Нагадаємо, збірна Іспанії стала єдиною командою на Євро-2024, яка набрала максимум очок на груповій стадії. Іспанці спершу розгромно перемогли Хорватію, у другому мінімально здолали Італію, а в третьому турі виявилися сильнішими за Албанію.