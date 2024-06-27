Саудівська Аль-Кадісія оголосила про підписання Начо

Колишній капітан мадридського Реалу Начо Фернандес перейшов у саудівський клуб Аль-Кадісія.

Про це повідомила пресслужба саудитів.

Сторони підписали контракт на 2 роки.

Нагадаємо, Начо вирішив не продовжувати контракт із Реалом, який спливає 30 червня 2024 року.

Гравець виступав за "вершкових" протягом 12 сезонів. За весь цей час він зіграв 364 матчі та виграв 26 титулів: 6 разів Лігу чемпіонів, 5 клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки Європи, 4 Ла Ліги, 2 Кубки Іспанії та 5 Суперкубків Іспанії.