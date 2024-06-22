Майже рекордсмен: Мамардашвілі потрапив у топ-3 воротарів у історії Євро

Воротар іспанської Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі зробив 11 сейвів у матчі проти Чехії (1:1) та посів друге місце за цим показником за всю історію Євро.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

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Перше місце з 12 відбитими ударами посідає латвієць Олександр Колінько. Також на другій сходинці, окрім грузина, італієць Франческо Тольдо та ірландець Шей Гівен.

Нагадаємо, Мамардашвілі став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА та SofaScore. Після цього поєдинку Грузія та Чехія мають по 1 заліковому балу в групі F. У першому турі грузини поступилися Туреччині, а чехи програли Португалії.

В останньому турі Грузія зіграє проти португальців, а Чехія поміряється силами з турками. Поєдинки відбудуться в середу, 26 червня, о 22:00 за київським часом.