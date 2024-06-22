Визначився найкращий гравець матчу Грузія — Чехія за версією SofaScore

Воротар іспанської Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі отримав найвищу оцінку за матч проти Чехії (1:1) у другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Його гру оцінили на неймовірні 9.7 балів. Голкіпер зробив 11 сейвів та відвів 3.19 очікуваних голів. Він також став найкращим гравцем за версією УЄФА.

Нагадаємо, Грузія та Чехія мають по 1 заліковому балу в групі F. У першому турі грузини поступилися Туреччині, а чехи програли Португалії.