Найкращий гравець Бундесліги, друг спортдира, зірка Грузії. Як Ліверпуль посилює склад

Ліверпуль зустрічав рік командою з претензією на чотири трофеї, але виграв лише один. Представники клубу не приховували, що таке завершення сезону – розчарування для них, і дії на ринку підтвердили, що це була не проста дипломатія. Чемпіон розповідає про трансформацію "червоних".

Вихідні дані

Під керівництвом Арне Слота Ліверпуль був найкращою командою світу. Чотири місяці. Його видатна комбінаційна гра укупі з чудовими перформансами окремих гравців давала змогу обігравати всіх поспіль: Ман Сіті, Баєр, Мілан, Реал... Завдяки унікально класному темпу "червоні" вже до лютого фактично гарантували собі чемпіонський титул і виграли групу ЛЧ на 36 команд.

Інше питання, що кінцівка сезону вийшла різко змазаною. Ліверпуль, звісно, більше за будь-якого іншого суперника створив проблеми ПСЖ, але він вилетів в 1/8 Ліги чемпіонів. Плімут разом із Таловєровим шокував увесь футбольний світ, вибивши "червоних" із Кубку Англії на одній із найбільш ранніх стадій – а якщо враховувати, що в Кубку Ліги сам фінал відбувався в середині березня, то кінцівка сезону перетворилася для клубу на просте догравання – далеко, між іншим, не блискуче.

Ліверпуль програвав Фулгему, Челсі – і, що важливіше, навіть у тих матчах, які все одно виграв, виглядав непереконливо. Щоб дотиснути Лестер, який уже вилетів, був потрібен прощальний уклін Трента Александер-Арнольда. Захисник, який на той момент уже домовився з Реалом, вийшов на заміну і забив єдиний гол у матчі. Далі Трента не буде, та й не зобов'язаний він забивати в кожному поєдинку – і підсилення було потрібне.

Що стабільно

Та частина трансферної кампанії, яку завжди випинають: позиції, які посилили або планують посилювати, люди, які перейшли або планують переходити. Це нормально, це набагато краще провокує новини та продає газети. Але найважливіша, хоч і недооцінена частина будь-якої трансферної кампанії – ті позиції, які не посилили, тому що вважали за краще довіряти тим, хто є.

Наприклад, у чемпіонстві Ліверпуля величезну роль зіграла відсутність трансферів у півзахист. Клуб довго торгувався за Субіменді з Реала Сосьєдад – і, здавалося б, провалився з цим трансфером, коли отримав відмову від самого гравця. Але Гравенберг, який грає на позиції Субіменді, під керівництвом Слота видав блискучий сезон і зіграв велику роль у чемпіонстві. Центр поля Гравенберг – МакАллістер – Собослай у принципі виглядає одним із найсильніших у світі.

Питань не викликають і легенди "червоних", які застали ще перемогу клубу в Лізі чемпіонів. Салах і ван Дейк продовжили контракт після близького до ідеалу сезону, Аліссон ще у 2021-му підписав угоду на шість років – і з їхніми позиціями питання закрите. А ось щодо решти позицій є питання – тим паче що літо 2024-го Ліверпуль фактично "пропустив", купивши тільки К'єзу в глибокий запас.

Хто йде

Трент Александер-Арнольд. Найкращий вихованець академії Ліверпуля 2010-их, наступник Джерарда в ролі "фанат клубу, якому пощастило грати за нього" все-таки віддав перевагу переходу в Реал. "Бланкос" так потрібно виграти в цьому сезоні хоч якийсь титул, що вони навіть закінчення контракту чекати не стали: заплатили 10 мільйонів євро, аби задіяти Трента вже на клубному ЧС.

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Рішення Александер-Арнольда викликало великий хейт у Ліверпулі – але навіть Юрген Клопп, який заглянув на святкування титулу, заступився за гравця, нагадавши про його заслуги. А вони й справді величезні: 92 асисти та 23 голи в 354 матчах – приголомшливий результат для захисника.

Трент, утім, завжди був більше, ніж захисником. Плеймейкер на фланзі, людина з видатною культурою пасу, він завжди дуже активно підключався в атаку – і, безумовно, залишав за своєю спиною багато простору. Це ребус для будь-якого тренера – і Гарет Саутгейт у збірній Англії, наприклад, вважав за краще з цим ребусом у принципі не мати справи, довіряючи більш стандартним захисникам. Тепер з ним працює Хабі Алонсо в Реалі, а Ліверпуль має всі шанси стати менш вразливим на правому фланзі оборони, але при цьому менш сильним в атаці в принципі.

Куівін Келлехер. Знаєте, хто найщасливіша команда цього міжсезоння? Ні, це не Ліверпуль. І не Брентфорд, який наважився взяти запасного воротаря "червоних". Це напіваматорський ірландський клуб "Рінгмахон Рейнджерс", який виховав цього голкіпера!

Келлехер народився в Корку і почав виступати в місцевому футбольному клубі. Уже в 16 років він потрапив у систему Ліверпуля – але ірландці під час переходу включили в угоду 20% від майбутнього трансферу. Зараз Брентфорд платить за ірландця 14,8 мільйона євро – а це означає, що команда з третього ірландського дивізіону отримає майже три. Феноменальна удача – але на її тлі важливо не забути, що Ліверпуль втрачає ідеального запасного воротаря. Келлехер і внутрішні кубки допомагав брати, граючи часом до фіналу включно, і Аліссона в моменти травм підміняв практично бездоганно.

Джарелл Кванса. Щаслива та команда, яка може продавати запасних за 41 мільйон євро. Кванса – вихованець Ліверпуля, який класно грав у сезоні-23/24, але за Слота став програвати в ієрархії не тільки ван Дейку і Конате, а й Гомезу. Дуже серйозні гроші за центрбека погодився заплатити Баєр, який до цього озолотився продажами... у Ліверпуль. Про них нижче.

Хто приходить

Флоріан Віртц. Ліверпуль зовсім не витрачався на трансфери минулого літа (закінчив його в символічному плюсі) – і за весь час із 2018-го тільки раз пішов у мінус на понад 100 мільйонів євро. За ці сім років "червоні" остаточно зафіксувалися як топклуб: виграли два чемпіонства і ЛЧ, стали запрошувати й утримувати гравців топрівня. Відповідно, клуб зміг підкреслити цю трансформацію трансфером справжньої зірки – і не дивно, що вона погодилася його посилити.

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Футболіст, визнаний найкращим гравцем Бундесліги у двох (незважаючи навіть на чемпіонство Баварії!) останніх сезонах. Провідна сила в атаці феноменального Баєра. Форвард, який в останньому сезоні набрав 16+15 за системою "гол плюс пас", а в позаминулому – 18+20. Віртц – просто один із найкращих футболістів світу, питання в тому, як реалізувати його таланти.

А це питання відкрите – навіть, можна сказати, складне. Найкращі матчі та сезони Флоріан провів на позиції "десятки" – одного з трьох центральних півзахисників, що грає ближче за всіх до воріт суперника. Віртц дуже старанний у відборі, він лідер всього Баєра за кількістю пресинг-дій у ЛЧ минулого сезону – але йому зручніше, коли перед ним знаходиться бомбардир. А з бомбардиром у Ліверпуля проблеми: Нуньєса навіть чемпіонство не врятувало від статусу футболіста-мема через величезну кількість промахів.

Чекаємо вихід "червоних" на ринок ще й за форвардом? Можливо, але:

1) занадто велика частина бюджету (125 мільйонів євро) витрачена на самого Віртца;

2) при діях Флоріана на позиції "десятки" в запас сідає Собослай.

Руйнувати півзахист після такого сезону, як-2024/25, виглядає просто дивно.

У зв'язку з цим усе ще ймовірний варіант, за якого Віртц грає хибну дев'ятку, у позиційних атаках ближче за нього до воріт немає нікого – але він комбінує з Салахом і Діасом. Той навик пасу, який є і у Флоріана, і у Мохаммеда, може бути чит-кодом проти ешелонованих оборон – суперники просто не розумітимуть, кого тримати. Діас пасує слабкіше, але він прекрасний у дриблінгу – і може збирати по двоє-троє захисників перед пасом на порожні ворота.

До речі, допомогти адаптуватися Віртцу може ще й збереження зв'язки з одним із партнерів. Щоправда, поки неясно, якою саме ця зв'язка буде.

Джеремі Фрімпонг. "Він грає правого захисника, Ліверпуль залишив правий захисник – отже, Фрімпонг замінить Трента" – це приклад ледачої аналітики. Якщо поглянути на ситуацію глибше, то не можна не помітити, що Баєр грає за схемою з трьома захисниками – і Фрімпонг настільки звільнений від оборонної роботи, що посів перше місце в Бундеслізі за діями з м'ячем у чужому штрафному. Більше за Кейна, більше за будь-якого нападника – більше за всіх.

На тлі такого і Трент міністр оборони – і команда, яка постійно грає з парою центральних захисників, на такого покладатися саме як на захисника не може. А Конор Бредлі, який при Тренті був першим запасним, щойно підписав контракт до 2030 року. Для простого запасного це дуже багато.

Правий вінгер Ліверпуля щойно відіграв такий сезон, що навіть думати про нього на лавці – злочин. Але в найближчому сезоні на чемпіонат Англії накладатиметься Кубок Африканських Націй, Салах може пропустити до шести ігор через нього. Крім того, йому вже 33 роки – і хоча це один із найбільш нетравматичних гравців сучасності (за 8 років у Ліверпулі він пропустив 23 гри – і то, частина з них була матчами збірної, до якої єгиптянин на прохідні матчі міг просто не хотіти їхати), якусь підміну йому повинен шукати зараз будь-який поважаючий клуб.

Тож ризикну припустити, що Фрімпонг багато матчів буде починати в запасі – і спостерігати за ривками Бредлі на Салаха. 35 млн євро, які за нього заплатили – для сучасного футболу нормальна ціна за запасного, а саме із запасом у Ліверпуля були проблеми. Доречно буде навести слова самого Слота:

" У питанні ротації дуже важливий баланс, ми перебуваємо в його пошуку. Коли я ротував склад занадто активно, ми видавали погані матчі: вилетіли з Кубку проти Плімута, програли ПСВ, хоч це і не був вирішальний для нас матч. Проти ПСЖ я зробив шість замін, а в підсумку ми в додатковий час виглядали гірше, ніж в основний ".

Велика перевага Фрімпонга – відсутність мовних, соціальних і культурних бар'єрів під час адаптації. Хоч він і виступає за збірну Нідерландів, з 6 до 21 року Джеремі жив у Великій Британії: після переїзду сім'ї пройшов академію Ман Сіті, почав професійну кар'єру в Селтіку. Навіть у збірній він спілкується з партнерами англійською мовою.

Мілош Керкез. Можливо, цей трансфер ускладнює відхід на підвищення Іллі Забарного: Борнмут, все-таки, ще й Хейсена в Реал влітку продав, і після 100 з гаком мільйонів прибутку від продажу двох захисників продавати ще й третього "вишням" зовсім необов'язково.

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Але у Ліверпуля є чит-код: сам Річард Г'юз, спортивний директор клубу, до 2024-го працював у Борнмуті, і Керкеза в цей клуб підписував теж він. Далі слово батькові Керкеза:

" Річард Г'юз зробив усе, щоб привести нас у Борнмут. Це людина, якій ми цілком довіряємо, людина, яка тримає своє слово. Якби він сказав нам, що найкращий наступний крок – це поїхати грати в Індію в клубі, де буде працювати він, ми б поїхали в Індію ".

А ще у Керкеза є своя зв'язка. Ось що угорець говорить про Домініка Собослая:

" Ми познайомилися, коли я вперше приєднався до національної команди. Він взяв мене під свою опіку і з того дня ми почали спілкуватися і пізнавати один одного. Зараз ми дуже близькі один одному, щосекунди листуємося або зідзвонюємося, багато про що говоримо. Приємно мати друга, який завжди бере слухавку ".

Позиції самого Собослая, якщо клуб підпише до Вірца ще й топ-бомбардира, стають під питанням, але з адаптацією Керкеза проблем має бути менше.

Так багато про навколофутбольні речі говорити доводиться, тому що у випадку з футболом все гранично просто. Ліверпулю потрібен новий мотор на ліву бровку після того, як почав старіти Робертсон – і Ліверпуль його отримує за 46,9 мільйона євро. Керкез став лідером усього минулого сезону за кількістю забігань флангом без м'яча. За просуванням м'яча, кількістю кросів, подоланою дистанцією Мілош – теж один із найкращих гравців усієї ліги.

Найкращим Керкез став, бо з наймолодших років тягнувся до найкращих. Уже в 17 років його підписав Мілан, де на той момент керував Паоло Мальдіні – кумир і один з орієнтирів для лівого захисника. При цьому за "россонері" Мілош так жодного разу й не зіграв: Тео Ернандес не залишив шансів. Що ж, прихід до тренерського штабу "червоних" Джованні ван Бронкхорста, начебто навмисно, дарує Мілошу нову легенду і вчителя, від якого варто слухати поради.

Гіоргі Мамардашвілі. Думаю, у сучасному світі немає воротаря, який зможе посунути Аліссона Беккера в запас. Бразилець досяг із "червоними" якогось унікального рівня єднання. Досить сказати, що Ліверпуль найняв тренером воротарів... Клаудіо Таффарела – легенду збірної Бразилії, чемпіона світу 1994 року, який, по-перше, тренує Аліссона і в збірній, а по-друге, є його кумиром.

Гіоргі Мамардашвілі Getty Images

Трансфер Мамардашвілі, який так блискуче грав за Валенсію і збірну – ще один елемент становлення Ліверпуля як клубу нового рівня. Беккеру в жовтні виповниться 33 – і, звісно, для воротарів це може означати ще 6-7 років топової форми, але з урахуванням його травм у попередні сезони Ліверпуль хоче мати топового воротаря навіть на лавці. За цю розкіш він заплатив 30 мільйонів євро.

Мамардашвілі вже сказав з цього приводу:

"Я не розглядаю можливість оренди, я проведу наступний сезон у Ліверпулі і зроблю все можливе для успіху команди, як і робив усі ці роки у Валенсії. Я буду наполегливо працювати щодня, тренування з Аліссоном допоможуть мені стати кращим" .

Судячи з усього, він і сам готовий почати в запасі.

Що ще належить зробити

В якості тези номер нуль потрібно сказати: Ліверпуль вже блискуче підготувався до нового сезону. Передсезонна підготовка починається 8 липня, а трьох важливих новачків (можливо, трьох із трьох) придбано задовго до цього. Додайте відсутність участі в клубному чемпіонаті світу, дуже спокійне завершення минулого сезону – і ми отримуємо ситуацію, коли Ліверпуль може бути ідеально готовий до старту сезону. У сучасному футболі це вже розкіш.

І все ж деякі завдання ще потребують вирішення. Насамперед це питання з форвардом. Ліверпуль давно залицяється до Александра Ісака, але Ньюкасл, як клуб із власниками з Саудівської Аравії, мало потребує грошей. "Сороки" просять за свого форварда суму близько 150 мільйонів фунтів, а два оновлення рекорду англійського футболу за одне літо "червоні" можуть не потягнути. Запасний варіант – Уго Екітіке, який забив 22 голи в 48 матчах за РБ Лейпциг і, напевно, хоче наступного сезону грати в єврокубках.

Відхід Дарвіна Нуньєса – справа вирішена. Уругваєць під кінець сезону був настільки не потрібен Ліверпулю, що клуб спеціально не випустив його в стартовому складі після березня. У нього набралося 49 матчів в основі, при досягненні позначки в 50 ігор для Бенфіки активувався п'ятимільйонний бонус – і клуб цього уникнув.

При цьому Нуньєс користується просто дивовижною популярністю: Атлетико, Мілан, Наполі та клуби Саудівської Аравії готові заплатити за нього великі гроші. Мабуть, вірять, що виняткові проблеми з реалізацією в якийсь момент зникнуть – і тоді Дарвін стане, справді, форвардом топрівня завдяки видатним атлетичним даним. У випадку з Атлетико Ліверпуль може ще й Хуліана Альвареса переманити у зворотному напрямку – і тоді Віртц гратиме під ним, а Собослай сяде в запас. Але про це ще дуже рано говорити.

Мало забивав і інший форвард Ліверпуля, але з Діогу Жотою ситуація, коли гідність стала продовженням недоліків. Він багато травмувався, через це перестав розглядатися як основна опція – але він просто блискуче виходить на заміни. Жота потрібен як "джокер".

Центральний захисник після відходу Кванси швидше потрібен, ніж ні. Про це складно говорити однозначно, тому що це завдання з кількома невідомими. Конате, який відіграв сезон у парі з ван Дейком близько до ідеалу, відмовляється подовжувати контракт, що закінчується через рік. Усі інсайдери говорять про інтерес Реала, який може два літа поспіль переманити у Ліверпуля, по суті, безкоштовного захисника.

При цьому Конате може продовжитися в будь-який день: фанати помічали його машину на базі клубу посеред міжсезоння. Тоді необхідність захисника не така очевидна, але Ліверпуль веде переговори з Кристал Пелес щодо Марка Гехі. Десь тут потрібно зазначити: ван Дейк нікуди не збирається навіть у віддаленій перспективі. В одному з літніх інтерв'ю відкинув навіть варіант із завершенням кар'єри у Віллем II або Гронінгені, де починав кар'єру.

Гарві Елліот – чудовий півзахисник Ліверпуля, який програє конкуренцію геніальним. Його виходи на заміну в минулому сезоні дозволили, зокрема, забити переможний гол ПСЖ, єдиний для Ліверпуля в усьому протистоянні – але навіть після цього наступні матчі Гарві починав у запасі. Додатковий апгрейд півзахисту може зовсім не залишити Елліоту місця – відповідно, Ліверпуль може його продати. Клуб оцінює гравця в 40 мільйонів євро.

Пониження Ліона в Лігу 2 може серйозно знизити ціну на Маліка Фофана, за яким клуби вели переговори ще до рішення федерації. Це універсальний вінгер, який через вік (20 років) ще може прогресувати – але Ліверпуль, звичайно ж, цікавився ним тільки як гравцем запасу. Особливо в контексті того, що ризик відходу Луїса Діаса останнім часом різко знизився. На колумбійця претендувала Барселона, але трансфер Ніко Вільямса помітно зняв напругу.

Енді Робертсон – лівий захисник, який посередньо провів минулий сезон і "по душу якого" прийшов Керкез. Наразі активні чутки про відхід гравця в Атлетико, які також можуть вплинути на трансфер Альвареса... але, але, але. Робертсон – не просто легенда Ліверпуля, це людина, яка до Енфілда вилітала в Чемпіоншип з Галл Сіті. З точки зору спорту 31-річному футболістові, може, і час піти – але в Енді, як ні в кого іншого, можуть бути сильні сентиментальні почуття щодо "червоних". Це може призвести до того, що останній сезон за контрактом він погодиться провести в статусі запасного.

І навіть той лівий захисник, який і до трансферу Керкеза сидів у запасі, спокійний. Костас Цимікас нещодавно сказав:

" Звичайно, думка про те, щоб грати більше, приваблива. Але мої 27-29 матчів за сезон тут значать для мене більше, ніж значили б 40 в іншому клубі та іншій лізі. Тут, у Ліверпулі, я на Бродвеї футболу" .

Здається, останніми роками Ліверпуль став відповідати тому статусу, яким його наділяють мільйони фанатів по всьому світу.

Орієнтовний склад після літнього трансферного вікна

Аліссон (Мамардашвілі) – Бредлі (Фрімпонг), ван Дейк (Кванса), Конате (Кванса), Керкез (Робертсон) – Гравенберг (Ендо), МакАллістер (Кертіс Джонс), Віртц (Собослай) – Салах (Фрімпонг), Екітіке (Жота), Діас (Фофана)...