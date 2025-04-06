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Воротар Валенсії: Вінісіус винен мені 50 євро за відбитий пенальті

Володимир Максименко — 6 квітня 2025, 09:15
Воротар Валенсії: Вінісіус винен мені 50 євро за відбитий пенальті
Гіоргі Мамардашвілі
Getty images

Воротар Валенсії Гіоргі Мамардашвілі розповів, як відбитий пенальті в матчі з Реалом допоміг йому заробити на укладеному парі з Вінісіусом Жуніором.

Слова грузина наводить ESPN.

"Ми мали розмову із Вінісіусом і я виграв 50 євро. Я тоді спитав його, чи не хоче він укласти парі на пенальті – я його відбив. Тепер він винен мені грошей, хоча ще не заплатив", – розповів Мамардашвілі.

Зазначимо, що голкіпер став найкращим гравцем матчу, отримавши оцінку 8.5 від статистичного порталу Sofascore.

Загалом на рахунку Гіоргі 26 матчів у сезоні-2024/25, в яких він пропустив 41 гол та шість разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялось, що Валенсія продовжила контракт із талановитим захисником.

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