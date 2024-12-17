Лунін потрапив у десятку найкращих голкіперів року у світу
Андрій Лунін
Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін посів сьоме місце в рейтингу найкращих воротарів світу у 2024 році.
Відповідний рейтинг склала Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).
Українець набрав стільки ж балів (25), як і футболіст Інтера Ян Зоммер, проте швейцарець опинився на 6 місці. Перемогу здобув голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес.
Топ-10 воротарів світу у 2024 році
- Еміліано Мартінес (Аргентина/Астон Вілла) – 167 балів;
- Унай Сімон (Іспанія/Атлетик Більбао) – 91;
- Гіоргі Мамардашвілі (Грузія/Валенсія) – 55;
- Майк Меньян (Франція/Мілан) – 52;
- Тібо Куртуа (Бельгія/Реал Мадрид) – 28;
- Ян Зоммер (Швейцарія/Інтер) – 25;
- Андрій Лунін (Україна/Реал Мадрид) – 25;
- Джанлуїджі Доннарумма (Італія/ПСЖ) – 23;
- Давид Рая (Іспанія/Арсенал) – 21;
- Грегор Кобел (Швейцарія/Боруссія Дортмунд) – 17.
Нагадаємо, раніше Лунін потрапив до трійки претендентів на трофей імені Льва Яшина. Нагороду виграв Еміліано Мартінес. Андрій також претендує на звання найкращого воротаря року за версією FIFA.