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Лунін потрапив у десятку найкращих голкіперів року у світу

Микола Дендак — 17 грудня 2024, 13:30
Лунін потрапив у десятку найкращих голкіперів року у світу
Андрій Лунін
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Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін посів сьоме місце в рейтингу найкращих воротарів світу у 2024 році.

Відповідний рейтинг склала Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).

Українець набрав стільки ж балів (25), як і футболіст Інтера Ян Зоммер, проте швейцарець опинився на 6 місці. Перемогу здобув голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес.

Топ-10 воротарів світу у 2024 році

  1. Еміліано Мартінес (Аргентина/Астон Вілла) – 167 балів;
  2. Унай Сімон (Іспанія/Атлетик Більбао) – 91;
  3. Гіоргі Мамардашвілі (Грузія/Валенсія) – 55;
  4. Майк Меньян (Франція/Мілан) – 52;
  5. Тібо Куртуа (Бельгія/Реал Мадрид) – 28;
  6. Ян Зоммер (Швейцарія/Інтер) – 25;
  7. Андрій Лунін (Україна/Реал Мадрид) – 25;
  8. Джанлуїджі Доннарумма (Італія/ПСЖ) – 23;
  9. Давид Рая (Іспанія/Арсенал) – 21;
  10. Грегор Кобел (Швейцарія/Боруссія Дортмунд) – 17.

Нагадаємо, раніше Лунін потрапив до трійки претендентів на трофей імені Льва Яшина. Нагороду виграв Еміліано Мартінес. Андрій також претендує на звання найкращого воротаря року за версією FIFA.

IFFHS Андрій Лунін Зоммер Сімон Майк Меньян Тібо Куртуа Гіоргі Мамардашвілі Давід Рая Еміліано Мартінес Джанлуїджі Доннарумма

IFFHS

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