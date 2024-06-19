Малиновський — про матч із Румунією: Після таких ігор вибачення не потрібні

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський висловив власну думку, щодо вибачень після матчу національної команди з Румунією на Євро-2024.

Про це 31-річний хавбек розповів на пресконференції.

"Вибачатися — це все індивідуально. Моя точка зору: після таких ігор ці вибачення нікому не потрібні. Добре, що в нас через 3 дні є матч — не тиждень треба чекати, не 8 днів, а через 3 дні, де ми можемо з іншого боку себе показати", — сказав Маліновський.

Нагадаємо, що Україна розгромно поступилась Румунії у першому турі Євро-2024. Команда Сергія Реброва спробує реабілітуватися вже цієї п’ятниці, 21 червня, у матчі проти Словаччини, яка напередодні сенсаційно здолала Бельгію.

Маліновський також прокоментував розмову в роздягальні збірної після болючої поразки у першому матчі чемпіонату Європи.