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Тренер Трабзонспора розповів, на якому етапі відновлення перебувають Малиновський і Батагов

Денис Іваненко — 11 жовтня 2026, 08:55
Тренер Трабзонспора розповів, на якому етапі відновлення перебувають Малиновський і Батагов
Томас Райс
Getty Images

Головний тренер Трабзонспора Томас Райс повідомив останні новини про стан здоров'я українських футболістів Арсенія Батагова та Руслана Малиновського.

Заяву фахівця із пресконференції передає Trabz10 TV.

"Батагов почав тренуватися з командою. Він набув упевненості. Важко сказати, чи буде він готовий потрапити до заявки наступного тижня або через тиждень.

Він залишатиметься з нами й надалі отримуватиме ігровий час. Повернення Малиновського триватиме довше", – сказав наставник.

Зазначимо, що Батагов через важку травму не грає з березня 2026 року. Спочатку планувалось, що він уникне хірургічного втручання, проте у травні йому все ж зробили операцію на коліні.

Малиновський перейшов у Трабзонспор влітку на правах вільного агента. Він провів за "бордово-синіх" чотири гри, після чого також травмував коліно й наприкінці вересня був прооперований.

Наразі команда українців посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Вона відстає від Галатасарая, який є лідером, на три залікові бали.

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