Тренер Трабзонспора розповів, на якому етапі відновлення перебувають Малиновський і Батагов

Головний тренер Трабзонспора Томас Райс повідомив останні новини про стан здоров'я українських футболістів Арсенія Батагова та Руслана Малиновського.

Заяву фахівця із пресконференції передає Trabz10 TV.

"Батагов почав тренуватися з командою. Він набув упевненості. Важко сказати, чи буде він готовий потрапити до заявки наступного тижня або через тиждень. Він залишатиметься з нами й надалі отримуватиме ігровий час. Повернення Малиновського триватиме довше", – сказав наставник.

Зазначимо, що Батагов через важку травму не грає з березня 2026 року. Спочатку планувалось, що він уникне хірургічного втручання, проте у травні йому все ж зробили операцію на коліні.

Малиновський перейшов у Трабзонспор влітку на правах вільного агента. Він провів за "бордово-синіх" чотири гри, після чого також травмував коліно й наприкінці вересня був прооперований.

Наразі команда українців посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Вона відстає від Галатасарая, який є лідером, на три залікові бали.