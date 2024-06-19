Малиновський: Почули від Ярмоленка багато "добрих" слів

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський поділився думками щодо провального старту національної команди на Євро-2024 з футболу.

Хавбек Дженоа відповів на питання кореспондентки Чемпіона на пресконференції.

"По перше, тільки з теорії приїхали і одразу сюди. Щодо причини поразки, багато складових і те, що казали перед матчем, що епізоди вирішують результат матчу. Я вважаю, що потрібно підтягнути поза футбольні моменти. Це бажання, більше боротьби, командних дій. Зараз проаналізували і я сподіваюся, що до наступних матчів ми зробимо правильні висновки і покажемо інший футбол, але була теорія, на якій хтось сказав деякі речі, дуже важливі для всіх. Тому зараз важливо перенести це на тренувальний процес, працювати, бо все з тренувань переноситься на ігри.

Розмова в роздягальні? Це було на високих тонах — 100%. Те, про що ми говорили в роздягальні після матчу, залишилося там. Найголовніше — те, що ми сказали у роздягальні, що треба над цим подумати та зробити правильні висновки. Вважаю, що у нас є дуже досвідчені гравці, які можуть допомогти молодшим. Хтось, як Андрій Ярмоленко, четверте Євро грає. Від капітана, хлопців, що є досвідченішими, ми почули багато "добрих" слів", — сказав Маліновський.