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Визначився найкращий гравець матчу Шотландія — Швейцарія за версією SofaScore

Микола Дендак — 20 червня, 00:05
Визначився найкращий гравець матчу Шотландія — Швейцарія за версією SofaScore

Футболіст Манчестер Юнайтед та збірної Шотландії Скотт Мактоміней став найкращим гравцем матчу Шотландія — Швейцарія (1:1) в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

На його рахунку 1 забитий м'яч, 2 ключові передачі та 5 виконаних подач (3 точні).

Нагадаємо, у першому турі Шотландія розгромно програла Німеччині в матчі-відкритті європейського чемпіонату з футболу, а Швейцарія перемогла Угорщину. Напередодні "бундестім" забезпечив собі вихід у плей-оф Євро після перемоги над угорцями.

Наступний матч швейцарці проведуть проти німців, а шотландці зіграють з Угорщиною. Обидва матчі відбудуться у неділю, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.

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