Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в матчі з шедевром Шакірі

Збірні Шотландії та Швейцарії зіграли внічию в матчі 2 туру Євро-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Шотландія вийшла вперед уже на 13-й хвилині, коли Фабіан Шер зрізав м’яч у свої ворота. Ян Зоммер без проблем упорався б з не надто сильним ударом Скотта Мактомінея, але брак комунікації між воротарем та захисником призвів до прикрого автоголу.

Втім, невдовзі шотландці також припустилися результативної помилки. Ентоні Ралстон обрізався на своїй половині поля, після чого Джердан Шакірі збив павутинку з ближньої дев’ятки воріт шотландців. Зазначимо, що цей гол увійшов у історію, адже Шакірі став першим футболістом, який забив на трьох останніх чемпіонатах світу та Європи.

У другому таймі шотландці кинули всі сили заради перемоги. Останні хвилини ознаменувалися штурмом воріт Зоммера, але швейцарці таки змогли відбитися та на 90% гарантувати собі вихід у плей-оф Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група А, 2 тур, 19 червня





Шотландія — Швейцарія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 — Шер 13 (автогол), 1:1 — Шакірі 26

Шотландія: Ганн, Робертсон, Тірні (Маккенна 61), Генлі, Гендрі, Ралстон, Макгінн (Крісті 90), Макгрегор, Гілмор (Маклін 79), Мактоміней, Адамс (Шенкленд 90).

Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Аканджі, Шер, Шакірі (Емболо 60), Фройлер (Сьєрро 75), Джака, Відмер (Стергіу 86), Варгас (Рідер), Ебішер, Ндоє (Амдуні 86).

Попередження: Родрігес 31, Мактоміней 51, Маккенна 68, Макгінн 71, Сьєрро 86

Після двох турів Шотландія має у своєму активі 1 очко та посідає третє місце у групі. Швейцарія з чотирма пунктами розташувалася на другій сходинці.

Очолює квартет Німеччина, яка завдяки перемозі над Угорщиною, вже гарантувала собі вихід у плей-оф Євро-2024.