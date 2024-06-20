Шацьких: Україні потрібно показати хороший футбол

Колишній гравець київського Динамо Максим Шацьких вважає, що збірній України потрібно показати хорошу гру на Євро-2024, як це було до матчу проти Румунії.

Його слова передає Динамоманія.

"Нічого гострого не вийшло створити. У румунів, на жаль, все виходило. Звичайно, було видно, що вони збираються грати на швидких переходах, на контратаках, тому що Україна любить володіти м’ячем. Так воно і було. Плюс прикрі помилки привели до такого плачевного наслідку. Я перед грою читав деякі висловлювання, мовляв, це Румунія, ми зобов’язані обігравати, те і се. Не потрібно цього робити. На таких турнірах слабких немає. Випадково туди не потрапляють. Потрібно на всіх налаштовуватися і до всіх готуватися, тому що шансу може вже не бути. На осічку права вже немає.

Потрібно просто показати хороший футбол, який вони показували до гри з Румунією. Виконавці є, а про мотивацію немає сенсу говорити. Це ж чемпіонат Європи, яка ще може бути мотивація? Потрібно вийти й продемонструвати, з яким бажанням вони будуть грати. Я думаю, що все має вдатися. Думаю, що зараз ми побачимо зовсім іншу збірну України", — сказав спеціаліст.

Нагадаємо, в першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.

Збірна України може реабілітуватися у матчі другого туру Євро-2024 проти Словаччини у п'ятницю, 21 червня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.