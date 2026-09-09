В УАФ повідомили, коли Мальдера оголосить заявку збірної України на матчі Ліги націй

У середу, 16 вересня, у Львові відбудеться передматчева пресконференція головного тренера української збірної Андреа Мальдери, на якій італієць оприлюднить список гравців на найближчі поєдинки команди у Лізі націй УЄФА.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Попереду на "синьо-жовтих" чекають одразу чотири важливі поєдинки турніру:

25.09.26 Угорщина – Україна

28.09.26 Грузія – Україна

02.10.26 Україна – Угорщина

05.10.26 Україна – Північна Ірландія

Напередодні асистент головного тренера Тарас Степаненко розповів, що у розширеному списку перебуває близько 60 футболістів, а до остаточного потрапить десь половина.

Нагадаємо, що раніше наставник збірної України розповідав про формування заявки. Італієць планує дати шанс кожному гравцю під час збору.