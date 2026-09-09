В УАФ повідомили, коли Мальдера оголосить заявку збірної України на матчі Ліги націй
Андреа Мальдера
УАФ
У середу, 16 вересня, у Львові відбудеться передматчева пресконференція головного тренера української збірної Андреа Мальдери, на якій італієць оприлюднить список гравців на найближчі поєдинки команди у Лізі націй УЄФА.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
Попереду на "синьо-жовтих" чекають одразу чотири важливі поєдинки турніру:
- 25.09.26 Угорщина – Україна
- 28.09.26 Грузія – Україна
- 02.10.26 Україна – Угорщина
- 05.10.26 Україна – Північна Ірландія
Напередодні асистент головного тренера Тарас Степаненко розповів, що у розширеному списку перебуває близько 60 футболістів, а до остаточного потрапить десь половина.
Нагадаємо, що раніше наставник збірної України розповідав про формування заявки. Італієць планує дати шанс кожному гравцю під час збору.