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В УАФ повідомили, коли Мальдера оголосить заявку збірної України на матчі Ліги націй

Олексій Мурзак — 9 вересня 2026, 19:51
В УАФ повідомили, коли Мальдера оголосить заявку збірної України на матчі Ліги націй
Андреа Мальдера
УАФ

У середу, 16 вересня, у Львові відбудеться передматчева пресконференція головного тренера української збірної Андреа Мальдери, на якій італієць оприлюднить список гравців на найближчі поєдинки команди у Лізі націй УЄФА.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Попереду на "синьо-жовтих" чекають одразу чотири важливі поєдинки турніру:

  • 25.09.26 Угорщина – Україна
  • 28.09.26 Грузія – Україна
  • 02.10.26 Україна – Угорщина
  • 05.10.26 Україна – Північна Ірландія

Напередодні асистент головного тренера Тарас Степаненко розповів, що у розширеному списку перебуває близько 60 футболістів, а до остаточного потрапить десь половина.

Нагадаємо, що раніше наставник збірної України розповідав про формування заявки. Італієць планує дати шанс кожному гравцю під час збору.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Андреа Мальдера

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