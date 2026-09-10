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Єзерський: Мальдера – хороший і правильний вибір для збірної України

Олег Дідух — 10 вересня 2026, 14:54
Єзерський: Мальдера – хороший і правильний вибір для збірної України
Володимир Єзерський
УАФ

Асистент головного тренера збірної України Володимир Єзерський поділився думкою щодо наставника команди Андреа Мальдери.

Слова Єзерського наводить Український футбол.

"Я швидко зрозумів, що потрапив в історичний колектив. Я знаю Андреа дуже давно – з того часу, коли він ще був асистентом Андрія Шевченка, ми спілкувалися, і вже тоді Андрій Миколайович прагнув, аби між збірними була системність, спільність, тож Андреа був дотичний до комунікації з різними збірними, молодіжними, юнацькими та їхніми тренерами, які хотіли розвиватися, отримувати інформацію, дуже цікаві ідеї. Мені дуже імпонувала гра, до якої прагнув Андрій Миколайович, і я вже тоді намагався багато чого повчитися в Андреа.

Тому я вважаю, що він зараз – хороший і правильний вибір для збірної. Мальдера прагне грати в сучасний футбол, домінувати, грати на мʼячі, проявляти ініціативу, де потрібно. Гравець повинен швидко приймати рішення, розуміти, що робити. Скажу відверто, це те, чого нам бракує в чемпіонаті України. Так, це непростий футбол. І, звісно, для його реалізації потрібен час", – заявив Єзерський.

Мальдера очолив збірну України 18 травня поточного року. Наступної середи, 16 вересня, італієць оголосить заявку команди на 4 матчі Ліги націй, які пройдуть з 25 вересня до 5 жовтня.

Збірна України з футболу Володимир Єзерський Андреа Мальдера

Андреа Мальдера

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