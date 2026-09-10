Єзерський: Мальдера – хороший і правильний вибір для збірної України

Асистент головного тренера збірної України Володимир Єзерський поділився думкою щодо наставника команди Андреа Мальдери.

Слова Єзерського наводить Український футбол.

"Я швидко зрозумів, що потрапив в історичний колектив. Я знаю Андреа дуже давно – з того часу, коли він ще був асистентом Андрія Шевченка, ми спілкувалися, і вже тоді Андрій Миколайович прагнув, аби між збірними була системність, спільність, тож Андреа був дотичний до комунікації з різними збірними, молодіжними, юнацькими та їхніми тренерами, які хотіли розвиватися, отримувати інформацію, дуже цікаві ідеї. Мені дуже імпонувала гра, до якої прагнув Андрій Миколайович, і я вже тоді намагався багато чого повчитися в Андреа.

Тому я вважаю, що він зараз – хороший і правильний вибір для збірної. Мальдера прагне грати в сучасний футбол, домінувати, грати на мʼячі, проявляти ініціативу, де потрібно. Гравець повинен швидко приймати рішення, розуміти, що робити. Скажу відверто, це те, чого нам бракує в чемпіонаті України. Так, це непростий футбол. І, звісно, для його реалізації потрібен час", – заявив Єзерський.