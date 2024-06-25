Левандовський: Я сподіваюся, що ми зіграємо наш найкращий матч на турнірі

Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Левандовський сподівається, що матч 3 туру групового етапу Євро-2024 проти Франції стане найкращим матчем поляків на турнірі.

Його слова передає УЄФА.

"На цьогорічному Євро усі команди групи, в якій ми опинилися — Франція, Нідерланди та Австрія — знаходяться на рівні чвертьфіналу Євро. Ми досягли дуже високої планки, яку, на жаль, не змогли подолати.

Я сподіваюся, що ми зіграємо наш найкращий матч на турнірі. Хоч ми не можемо вийти в плей-оф, я сподіваюся, що ми будемо грати в хороший футбол, створювати моменти і забивати голи. Ми знаємо, що не можемо розвалитися, навіть якщо буде важко. Ми повинні мати план і дотримуватися його від початку до кінця, незалежно від результату", — сказав футболіст.

Матч відбудеться у вівторок, 25 червня, на стадіоні "BVB-Штадіон" у Дортмунді. Початок о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Збірні Франції та Нідерландів наразі лідирують у групі D з чотирма очками. Польща стала першою командою, яка вилетіла з Євро-2024 після поразки від Австрії.