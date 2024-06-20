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Таке трапляється з кожним — Куртуа та Анчелотті підтримали Луніна після матчу Румунія — Україна

Владислав Уткін — 20 червня, 10:10
Таке трапляється з кожним — Куртуа та Анчелотті підтримали Луніна після матчу Румунія — Україна

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа та головний тренер Карло Анчелотті підтримали Андрія Луніна після провального матчу України з Румунією у першому турі Євро-2024.

Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, бельгієць подзвонив українцеві та висловив слова підтримки, сказавши, що "таке трапляється з кожним".

Також, Анчелотті та гравці Реала, Давід Алаба і Дані Карвахаль, написали повідомлення Луніну.

Нагадаємо, що українець помилився у першому пропущеному голі, не вдало вибивши м'яч. Лунін отримав найнижчу оцінку за версією порталу Sofascore — 5,5 балів.

Збірна України може реабілітуватися у матчі другого туру Євро-2024 проти Словаччини у п'ятницю, 21 червня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

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