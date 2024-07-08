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Куман поділився думками щодо півфіналу Євро-2024

Андрій Яросименко — 8 липня, 10:24
Куман поділився думками щодо півфіналу Євро-2024

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман поділився думками щодо півфіналу Євро-2024 проти Англії.

Його слова передає УЄФА.

"Це буде чудовий вечір у середу між двома великими націями — історичний вечір. Якщо ми зіграємо у фіналі, я віддаю перевагу Іспанії, тому що у нас була Франція в групі. Але спочатку ми повинні підготуватися та в найкращий спосіб зіграти хороший півфінал", — сказав тренер.

Нагадаємо, що Нідерланди здобули вольову перемогу над Туреччиною та вперше за 20 років вийшли до півфіналу чемпіонату Європи з футболу. У наступній стадії змагань підопічні Кумана зіграють зі збірною Англії, яка по пенальті пройшла Швейцарію.

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Рональд Куман

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