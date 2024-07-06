Збірна Англії по пенальті пройшла Швейцарію і пробилася до півфіналу Євро-2024

Збірна Англії у серії пенальті перемогла Швейцарію і стала третім чвертьфіналістом чемпіонату Європи-2024.

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1.

З перших хвилин збірна Англії постала зовсім іншою командою, ніж раніше. Націленість на атаку, пресинг, інтенсивність — усе це про "Трьох левів" на старті гри. Втім, попри відчутну ігрову перевагу англійців перший тайм завершився без голів.

Варто віздначити, що на тлі такої Англії швейцарці виглядали більш ніж гідно. А по перерві "хрестоносці" й узагалі перехопили ініціативу та змусили родоначальників футболу проводити більше часу в захисті, а не в атаці.

Гарета Саутгейта такий перебіг подій на полі повністю влаштовував — судячи з того, що станом на 75 хвилину він не виконав жодної заміни. За це наставник збірної Англії й поплатився, коли Брель Емболо з кількох метрів замкнув простріл від Дана Ндоє.

Пропущений гол став справжнім холодним душем для всієї Англії, а особливо для Саутгейта, який одразу ж зробив потрійну заміну. Але врятуватися допомогли не свіжі гравці, а Букайо Сака, який шикарним більярдним ударом перевів гру в овертайми.

Фото: офіційний сайт УЄФА

Напружені овертайми могли завершитися перемогою будь-якої з команд, але й додаткових 30 хвилин не вистачило, щоб визначити переможця.

В серії пенальті точнішими виявилися англійці. Фатальним для Швейцарії став перший удар Мануеля Аканджі, який відбив Джордан Пікфорд. Підопічні Саутгейта, своєю чергою реалізували усі свої спроби.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/4 фіналу, 6 липня

Англія — Швейцарія 1:1 (0:0)

По пенальті 5:3

У півфіналі Англія зіграє проти переможця пари Нідерланди — Туреччина. Заключний чвертьфінал відбудеться сьогодні, 6 липня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Іспанія в неймовірному матчі перемогла Німеччину, а Франція в серії пенальті вибила Португалію.