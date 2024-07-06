Нідерланди закамбечили проти Туреччини і вийшли у півфінал Євро-2024

Збірна Нідерландів здобула вольову перемогу над Туреччиною у чвертьфіналі Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Нідерланди володіли незначною перевагою в першому таймі, але в небезпечні моменти біля турецьких воріт це майже не конвертувалося. Перший точний удар у матчі стався лише на 35-й хвилині, коли Самет Акайдин вистрибнув вище всіх після штрафного і з близької відстані заніс м’яч у ворота — 0:1.

По перерві рахунок змусив "Оран’є" розкриватися й діяти активніше. Втім, на 55-й хвилині Арда Гюлер був надзвичайно близьким до того, щоб подвоїти перевагу — після його потужного удару зі штрафного нідерландців врятувала лише стійка.

А тиск "помаранчевих" все ж дався взнаки. За 20 хвилин до кінця зустрічі Стефан Де Врей зрівняв рахунок, і майже одразу після того автогол Мерта Мюлдюра вивів Нідерланди вперед.

В ендшпілі турки очікувано влаштували штурм. Навіть били в напівпусті ворота — від вірного голу і овертаймів урятувала нога свіжого Мікі ван де Вена.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/4 фіналу, 6 липня

Нідерланди — Туреччина 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 — Акайдин 35, 1:1 — Де Врей 70, 2:1 — Гакпо 76

Нідерланди: Вербрюгген, Аке (ван де Вен 73), Ван Дейк, Де Врей, Думфріс, Рейндерс (Верман 73), Схаутен, Сімонс (Зіркзе 87), Гакпо, Бергвейн (Веггорст 46), Депай (Фрімпонг 87).

Туреччина: Гюнок, Кадіоглу, Бардакчі, Акайдин (Тосун 82), Мюлдюр (Челік 82), Айхан (Кілічсой 89), Озкан (Йокушлу 77), Їлдиз, (Актюркоглу 77) Чалханоглу, Їлмаз, Гюлер.

Попередження: Сімонс 30, Аке 54, Ван Дейк 64, Веггорст 90+6 — Тосун 90+3

У півфіналі Нідерланди зіграють проти Англії, яка по пенальті пройшла Швейцарію. Матч відбудеться наступної середи, початок — о 22:00 за київським часом.

Другий фіналіст Євро-2024 визначиться у протистоянні між збірними Франції та Іспанії.