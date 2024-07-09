Король — голий. Що відбувається з Мбаппе?

На чемпіонаті Європи з футболу-2024 форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе відверто розчаровує. Гравець демонструє зовсім не той рівень, який дозволяє віднести його до зірок першої величини — статусу, в якому нападник прибув на турнір.

Перед матчем з командою Іспанії Кіліан залишається однією з ключових фігур у складі обох колективів. Що ж у Мбаппе пішло не так, і чому від його гри безпосередньо страждає й залежить уся збірна Франції, розбираємося просто зараз.

Кіліан мав труднощі ще до початку Євро

В наш швидкоплинний час не всі пам'ятають про той бекграунд, із яким ексфутболіст ПСЖ починав підготовку до першості континенту. Іще тоді Мбаппе відчував дискомфорт у спині та коліні, мав вірусну хворобу.

Вочевидь, такий стан справ футболіста варто пов'язувати з величезним навантаженням, яке випало на Кіліана у баталіях на клубному рівні. Протягом розіграшу-2023/24 Мбаппе провів за парижан 48 матчів у всіх турнірах, забив 44 м'ячі й учергове був кращим серед тих, хто ніяк не може довести свою "преміальність" у компанії європейських топів. Та дуже схоже, що на ЧЄ "Черепашку" просто… не вистачило.

Травма лише посилила незадовільний стан по закінченні клубного сезону

Мова не тільки про фізичні кондиції, а й величезний психологічний тиск, пов'язаний із мильною оперою щодо переїзду в Мадрид. Не варто забувати, що питання трансферу до табору "галактікос" стало щоденною ношею Мбаппе, починаючи з періоду практично за півроку до закінчення сезону. І її футболіст, схоже, таки не витримав.

Пошкодження носа, отримане в матчі ще першого туру групового етапу з Австрією, серед іншого, стало й наслідком відсутності адекватного відпочинку після гризні з паризькими босами. Мбаппе не вистачало легкості та свіжості ще в останніх іграх за ПСЖ. На ЧЄ проблема, що природно, лише посилилася.

Стан Мбаппе як показник потенціалу Франції на турнірі

М’яч у ворота збірної Польщі в третьому турі змагання лишається єдиним взяттям воріт у виконанні футболістів Франції, забитим власноніж. Той, гол у виконанні якраз Мбаппе з пенальті, якнайкраще свідчить про жалюгідність командної гри "триколірних", які не схожі на себе з першого матчу на Євро.

Втім, проблеми Франції полягають саме у колективному вимірі — відверто погано діє вся група атаки, а не тільки її лідер. Хаотичність Антуана Грізманна, неефективність Рендала Коло Муані, статичність Усмана Дембеле, невіра, а то й конфлікт тренера — у та із Олів'є Жіру. Усе це стало невтішними реаліями для команди, яка за підбором виконавців є чи не найсильнішою на турнірі.

Нападник Реала як символ однієї з основних тенденцій змагання

Кріштіану Роналду, Філ Фоден, Рафаель Леау, Ніколо Барелла, Лерой Сане, Ромелу Лукаку та інші, дещо в меншій мірі — Джуд Беллінгем та Гаррі Кейн. Мбаппе опинився саме у такій, надзвичайно зірковій, і водночас надзвичайно безпорадній компанії головних селебрітіс та надій уболівальників збірних своїх країн, які Євро-2024 відверто провалили чи провалюють.

Невтішний тренд для тих, хто звик до першості в усьому, що пов'язано з футболом — вирок нинішній системі побудови змагань. І поки УЄФА й ФІФА продовжать визначати гонитву за наживою як головну мету своєї діяльності, таких турнірів для збірних буде все більше.

На заздрість Мудрику: єдиний показник, за яким Мбаппе лідирує на ЧЄ, може стати ключовим у грі з Іспанією

Втім, і такий, Мбаппе, якому явно потрібне "перезавантаження", загрожувати воротам Сімона та компанії у змозі. На поміч Кіліану приходять самі обставини. Мова про кадровий потенціал суперника.

Гру з "ле бльо" пропустять Даніель Карвахаль та Робін Ле Норман. Перший — досвідчений, вправний і все ще швидкий правий бек "фурії", на фланг якого Мбаппе неодмінно буде зміщуватися в пошуках додаткових загроз для суперника. І тепер Луїс де ла Фуенте перед непростим вибором, ким закривати важливу позицію. Перший претендент — м'яко кажучи, не молодий, 38-річний Хесус Навас.

Ле Норман — одна з двох складових частин і без того нешвидкого й неповороткого центру захисту Іспанії. Вірогідне використання ще одного ветерана — 34-річного Начо, який, як очікується, вийде в парі з Емеріком Ляпортом, іще більше ускладнює становище іспанців.

Тут саме час згадати, що напередодні Кіліан таки отримав дрібне, та все ж визнання, очоливши імпровізований "хіт-парад" найшвидших футболістів турніру. І якщо вірити Дешаму, який наголошує, що ніс турбує Мбаппе все менше, іспанський захист усю прудкість ніг Кіліана таки відчує, а в інертної, пасивної й нерідко — безідейної Франції, реальні шанси взяти гору над суперником усе ж з'явитися можуть.