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Мбаппе: У ПСЖ мені сказали, що я не гратиму

Владислав Уткін — 4 червня, 21:49
Мбаппе: У ПСЖ мені сказали, що я не гратиму

Французький форвард Кілліан Мбаппе, який перейшов у мадридський Реал, розповів про конфлікти з керівництвом Парі Сен-Жермен.

Гравець відповів на питання журналістів на пресконференції.

"Я став гравцем Реала на наступні 5 сезонів мінімум. Це велика радість, моя мрія збулася. Можу сказати, що відчуваю полегшення та радість, емоції переповнюють.

У ПСЖ мені казали, що я не гратиму. Сказали це мені прямо в обличчя. Але мені допомогли тренер і спортивний директор, завжди буду вдячний Луїсу Енріке та Луїшу Кампушу", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, напередодні Реал оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець виступатиме під 9 номером.

За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.

ПСЖ Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

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