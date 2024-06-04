Мбаппе: У ПСЖ мені сказали, що я не гратиму
Французький форвард Кілліан Мбаппе, який перейшов у мадридський Реал, розповів про конфлікти з керівництвом Парі Сен-Жермен.
Гравець відповів на питання журналістів на пресконференції.
"Я став гравцем Реала на наступні 5 сезонів мінімум. Це велика радість, моя мрія збулася. Можу сказати, що відчуваю полегшення та радість, емоції переповнюють.
У ПСЖ мені казали, що я не гратиму. Сказали це мені прямо в обличчя. Але мені допомогли тренер і спортивний директор, завжди буду вдячний Луїсу Енріке та Луїшу Кампушу", — сказав Мбаппе.
Нагадаємо, напередодні Реал оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець виступатиме під 9 номером.
За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.