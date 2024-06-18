Мбаппе зламав ніс у матчі з Австрією та може бути прооперований

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе зламав ніс у матчі першого туру групового етапу Євро-2024 проти Австрії (1:0).

Про це повідомляє видання L'Équipe.

Мбаппе зіткнувся з гравцем австрійської команди Кевіном Дансо в другому таймі та пошкодив ніс. У Федерації футболу Франції підтвердили перелом Кіліана.

За інформацією видання вночі приймуть рішення щодо можливої операції французького гравця в лікарні Дюссельдорфа.

Нагадаємо, що саме Мбаппе допоміг збірній Франції переграти Австрію. Кіліан виконав простріл у центр карного майданчика, де Максиміліан Вебер головою переправив м'яч у власні ворота.

До групи D також потрапили Нідерланди та Польща. 21 червня команди проведуть матчі другого туру — французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.