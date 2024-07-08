Мбаппе — поза конкуренцією, румун — у топ-5: УЄФА опублікувала рейтинг найшвидших гравців Євро-2024

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе очолює рейтинг найшвидших гравців чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомив офіційний акаунт турніру в Instagram.

Найвища швидкість, яку розвинув француз, — 36,5 кілометрів на годину. Слідом за ним йде форвард збірної Іспанії Ферран Торррес, який продемонстрував швидкість 36 км/год. Трійку лідерів замикає словенець Беньямін Шешко (35,9 км/год).

Окрім Торреса та Мбаппе, лівий захисник збірної Франції Тео Ернандес також має шанс покращити свої показники. Завтра, 9 липня, Іспанія та Франція зійдуться в першому півфіналі Євро-2024. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.