Уряд Китаю зв'язався з Реалом та Ла Лігою щодо скандального жарту Мбаппе про Мао Цзедуна

Уряд Китаю розпочав комунікацію з мадридським Реалом та Ла Лігою, аби врегулювати ситуацію після скандального жарту Кіліана Мбаппе про Мао Цзедуна.

Про це повідомляє посол Китаю в Іспанії Яо Цзін, слова котрого передає RMC Sport.

За словами дипломата, це не можна назвати переговорами у звичайному значенні цього слова, а це спілкування, яке ґрунтується на взаємному розумінні.

"Це не переговори, а спілкування, засноване на взаємному розумінні. Ця прикра подія зачепила багатьох людей у Китаї, яким доводиться миритися з нинішньою ситуацією".

Окрім того, посол зазначив, що сподівається, аби ця ситуація вирішиться лише завдяки взаєморозумінню.

Також аташе посольства Китаю в Іспанії Сє Тянью додав, що цей інцидент травмував багатьох китайців.

"Ця прикра подія призвела до травмування багатьох людей у Китаї, яким доводиться справлятися з нинішньою ситуацією. Китайському народу потрібен час, щоб усвідомити все це".

Нагадаємо, що скандальний інцидент стався наприкінці жовтня цього року під час французького шоу The Bridge. Футболіста почали питати стосовно мемів, у яких його зображують диктатором через чутки про його вплив на внутрішні процеси у Реалі та збірній Франції.

Мбаппе продемонстрували відео, де його обличчя наклали за допомогою штучного інтелекту на Мао Цзедуна. Нападник зазначив, що у нього ці відео викликають найбільше сміху та припустив, що Мао Цзедун був китайським диктатором.

Така реакція з боку футболіста викликала обурення у Китаї, що призвело до припинення партнерства Ла Ліги з низкою китайських компаній. За даними RMC Sport, іспанський чемпіонат досі не транслюється на телебаченні Китаю через цей інцидент, попри персональні вибачення Мбаппе.

Додамо, що головний тренер "вершкових" Жозе Моурінью після скандалу за участю його підопічного заявив, що публічним особам потрібно бути обережними у своїх висловлюваннях в сучасному світі.