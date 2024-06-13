Мбаппе пропустив тренування збірної Франції: відома причина

Зірковий нападник Кілліан Мбаппе пропустив відкрите тренування збірної Франції напередодні старту Євро-2024.

Про це повідомляє видання L'Equipe.

За інформацією джерела, новоспечений гравець Реала займався індивідуально у приміщенні. Зазначається, що Мбаппе та ще один футболіст, Кінгслі Коман, захворіли на вірус.

Збірна Франції проведе свій перший поєдинок на Євро-2024 проти Австрії. Гра відбудеться 17 червня о 22:00 за київським часом. У групу підопічних Дідьє Дешама також потрапили Нідерланди та Польща.