Мбаппе пропустив тренування збірної Франції: відома причина
Зірковий нападник Кілліан Мбаппе пропустив відкрите тренування збірної Франції напередодні старту Євро-2024.
Про це повідомляє видання L'Equipe.
За інформацією джерела, новоспечений гравець Реала займався індивідуально у приміщенні. Зазначається, що Мбаппе та ще один футболіст, Кінгслі Коман, захворіли на вірус.
Збірна Франції проведе свій перший поєдинок на Євро-2024 проти Австрії. Гра відбудеться 17 червня о 22:00 за київським часом. У групу підопічних Дідьє Дешама також потрапили Нідерланди та Польща.