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Мбаппе пропустив тренування збірної Франції: відома причина

Владислав Уткін — 13 червня, 20:01
Мбаппе пропустив тренування збірної Франції: відома причина

Зірковий нападник Кілліан Мбаппе пропустив відкрите тренування збірної Франції напередодні старту Євро-2024.

Про це повідомляє видання L'Equipe.

За інформацією джерела, новоспечений гравець Реала займався індивідуально у приміщенні. Зазначається, що Мбаппе та ще один футболіст, Кінгслі Коман, захворіли на вірус.

Збірна Франції проведе свій перший поєдинок на Євро-2024 проти Австрії. Гра відбудеться 17 червня о 22:00 за київським часом. У групу підопічних Дідьє Дешама також потрапили Нідерланди та Польща.

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Кіліан Мбаппе

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