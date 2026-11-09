Мбаппе визнали найкращим гравцем місяця у Ла Лізі

Найкращим гравцем жовтня в іспанській Ла Лізі було визнано нападника Реала Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Французький форвард став одним із ключових гравців "вершкових", допомігши команді здобути три перемоги у трьох матчах чемпіонату протягом місяця.

Мбаппе вдалося двічі вразити ворота Севільї, а згодом оформити ще один вирішальний дубль у виїзному "Ель-Класіко" проти Барселони (2:1). Ці важливі результати дозволили мадридському Реалу скоротити відставання від лідера чемпіонату.

У голосуванні француз випередив Ламіна Ямаля (Барселона), Гонсалу Гедеша (Реал Сосьєдад), Алекса Грімальдо (Атлетико) та Матіаса Дітуро (Ельче).

Kylian Mbappé wins 'PLAYER OF THE MONTH' for October in #LALIGAEASPORTS ➡️ https://t.co/zNUrV3UVYE #PREMIOSLALIGA — LALIGA English (@LaLigaEN) November 9, 2026

Нагадаємо, Реал на виїзді розгромив Валенсію 3:0. Наразі мадридці ділять лідерство у Ла Лізі з Барселоною, проте у каталонців є ще один матч у запасі.