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Мбаппе визнали найкращим гравцем місяця у Ла Лізі

Олександр Булава — 9 листопада 2026, 21:32
Мбаппе визнали найкращим гравцем місяця у Ла Лізі
Кіліан Мбаппе
Реал Мадрид

Найкращим гравцем жовтня в іспанській Ла Лізі було визнано нападника Реала Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Французький форвард став одним із ключових гравців "вершкових", допомігши команді здобути три перемоги у трьох матчах чемпіонату протягом місяця.

Мбаппе  вдалося двічі вразити ворота Севільї, а згодом оформити ще один вирішальний дубль у виїзному "Ель-Класіко" проти Барселони (2:1). Ці важливі результати дозволили мадридському Реалу скоротити відставання від лідера чемпіонату.

У голосуванні француз випередив Ламіна Ямаля (Барселона), Гонсалу Гедеша (Реал Сосьєдад), Алекса Грімальдо (Атлетико) та Матіаса Дітуро (Ельче).

Нагадаємо, Реал на виїзді розгромив Валенсію 3:0. Наразі мадридці ділять лідерство у Ла Лізі з Барселоною, проте у каталонців є ще один матч у запасі.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

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