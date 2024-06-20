Кларк: Це була хороша гра між двома рівними за силою командами

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк вважає, що поєдинок із Швейцарією (1:1) у другому турі групового етапу Євро-2024 був між рівнини командами.

Його слова передає УЄФА з посиланням на BBC Sport.

"Ми не вийшли на першу гру. Ми хороша команда, коли граємо. Ви повинні відкласти першу гру як дійсно поганий вечір. Сьогодні ми були сповнені рішучості переконатися, що ми пресингували, йшли за м'ячем і вище по полю. Мушу сказати, що ми грали проти дуже хорошої швейцарської збірної. Це була хороша гра між двома рівними за силою командами. Тепер нам обов'язково потрібна перемога. Я вважаю, що якщо ми здобудемо три очки, то пройдемо до наступного етапу.

Це те, чого ми очікували. Так ми грали останні три-чотири роки. Ми знали, що потрібно робити. Це був хороший командний виступ проти хороших суперників і хороша реакція на невдалий матч проти Німеччини. Ми все ще живі. Реальність така, що ми дивилися на другі дві гри в групі, і ось як все вийшло. Навіть якби ми добре зіграли з Німеччиною, нам потрібно було б отримати щось від цієї гри", — сказав наставник.

Після двох турів Шотландія має у своєму активі 1 очко та посідає третє місце у групі. Швейцарія з чотирма пунктами розташувалася на другій сходинці.

Очолює квартет Німеччина, яка після перемоги над Угорщиною, вже гарантувала собі вихід у плей-оф Євро-2024.