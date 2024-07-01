Капітан Грузії: Надзвичайно пишаємося результатом на Євро-2024
— 1 липня, 09:14
Капітан збірної Грузії Гурам Кашія вважає, що попри поразку від Іспанії в 1/8 фіналу Євро-2024, його команда досягла неймовірного результату на турнірі.
Цитує гравця УЄФА.
"Для нас це була дивовижна пригода. Ми надзвичайно пишаємося тим, чого досягли. У матчі з Іспанією ми не досягли результату, якого хотіли, але, зрештою, ми дуже щасливі тим, як ми представляли нашу країну на нашому першому великому турнірі", — сказав Кашія.
Грузини були дебютантами турніру. Підопічні Віллі Саньоля програли Туреччині (1:3), зіграла внічию з Чехією (1:1) та здобули сенсаційну перемогу над Португалією, що дозволило їм вийти до плейоф континентальної першості.
У чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію. Поєдинок відбудеться 5 липня. Початок — о 19:00 за київським часом.