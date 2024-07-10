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Історичний гол Ямала вивів Іспанію в фінал Євро: огляд матчу з Францією

Станіслав Лисак — 10 липня, 00:49
Історичний гол Ямала вивів Іспанію в фінал Євро: огляд матчу з Францією

Збірна Іспанії здобула мінімальну перемогу над Францією в матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Огляд гри Євро-2024

Чемпіонат Європи 2024, Німеччина
1/2 фіналу, 9 липня

Іспанія — Франція 2:1 (2:1)

Голи: Ямаль, 21, Жюль Кунде (автогол), 25 — Коло Муані, 9

Іспанія: Сімон — Кукурелья, Лапорт, Фернандес, Навас (Вівіан, 57) — Руїс, Родрі — Вільямс, Ольмо (Меріно, 76), Ямал — Мората (Оярсабаль, 76).

Франція: Меньян — Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде — Рабіо (Камавінга, 62), Чуамені, Канте (Баркола, 62) — Мбаппе, Коло Муані (Грізманн, 63), Дембеле (Жиру, 79).

Попередження: Навас, 14 — Чуамені, 60

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Іспанії зіграє проти переможця протистояння між Англією та Нідерландами.

Зазначимо, що найкращим гравцем поєдинку визнали Ламіна Ямала, який став наймолодшим автором голу на континентальній першості.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу Євро-2024 з футболу Ламін Ямал

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