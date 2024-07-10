Історичний гол Ямала вивів Іспанію в фінал Євро: огляд матчу з Францією
Збірна Іспанії здобула мінімальну перемогу над Францією в матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024.
Огляд гри Євро-2024
1/2 фіналу, 9 липня
Іспанія — Франція 2:1 (2:1)
Голи: Ямаль, 21, Жюль Кунде (автогол), 25 — Коло Муані, 9
Іспанія: Сімон — Кукурелья, Лапорт, Фернандес, Навас (Вівіан, 57) — Руїс, Родрі — Вільямс, Ольмо (Меріно, 76), Ямал — Мората (Оярсабаль, 76).
Франція: Меньян — Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде — Рабіо (Камавінга, 62), Чуамені, Канте (Баркола, 62) — Мбаппе, Коло Муані (Грізманн, 63), Дембеле (Жиру, 79).
Попередження: Навас, 14 — Чуамені, 60
У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Іспанії зіграє проти переможця протистояння між Англією та Нідерландами.
Зазначимо, що найкращим гравцем поєдинку визнали Ламіна Ямала, який став наймолодшим автором голу на континентальній першості.