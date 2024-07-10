Феноменальний Ямал став найкращим гравцем матчу Іспанія — Франція

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал визнаний найкращим гравцем матчу 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024 проти Франції (2:1).

16-річний гравець отримав найвищу оцінку за версією аналітичного порталу SofaScore. Ямал провів 89 хвилин, відзначився голом, а також віддав 2 ключові передачі та створив один великий шанс для партнера. Оцінка Ламіна склала 7,6.

Також 16-річний вінгер отримав нагороду Man of the match від УЄФА.

Нагадаємо, що Ямал став наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.