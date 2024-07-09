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Ямал став наймолодшим автором голу в історії Євро та ЧС

Микола Дендак — 9 липня, 22:31
Ямал став наймолодшим автором голу в історії Євро та ЧС

16-річний вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал став наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.

Він відзначився на 21 хвилині у півфінальному матчі проти Франції. Символічно, що перед тим, як завдати удар, іспанець хитнув Адріана Рабйо, з яким у нього була словесна перепалка перед грою.

Зазначимо, що це історичний матч для Ямала. Він став наймолодшим гравцем в історії півфіналів чемпіонатів Європи та світу, побивши рекорд Пеле на чемпіонаті світу-1958, теж у матчі проти Франції (17 років, 244 дні). Іспанцю наразі 16 років і 362 дні.

Нагадаємо, Чемпіон веде для вас текстовий онлайн поєдинку.

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