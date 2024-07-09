Ямал став наймолодшим автором голу в історії Євро та ЧС

16-річний вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал став наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.

Він відзначився на 21 хвилині у півфінальному матчі проти Франції. Символічно, що перед тим, як завдати удар, іспанець хитнув Адріана Рабйо, з яким у нього була словесна перепалка перед грою.

Зазначимо, що це історичний матч для Ямала. Він став наймолодшим гравцем в історії півфіналів чемпіонатів Європи та світу, побивши рекорд Пеле на чемпіонаті світу-1958, теж у матчі проти Франції (17 років, 244 дні). Іспанцю наразі 16 років і 362 дні.

Lamine Yamal is the first ever 16-year-old to appear in a semi-final at a major international tournament.



He breaks Pelé's record from the 1958 World Cup (17Y 244D) as the youngest player to feature in the SF at either the World Cup or the European Championships. 👶#EURO2024 pic.twitter.com/A5vcsB0WYI — Squawka (@Squawka) July 9, 2024

Нагадаємо, Чемпіон веде для вас текстовий онлайн поєдинку.