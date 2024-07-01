Визначилися дві перші пари чвертьфіналістів Євро-2024

За підсумками перших матчів 1/8 фіналу було визначено дві пари чвертьфіналістів.

Збірна Іспанії здобула розгромну перемогу над Грузією (4:1) завдяки голам Родрі, Руїса, Вільямса та Ольмо. В 1/4 "червона фурія" зустрінеться з господарями чемпіонату Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію. Матч відбудеться у п'ятницю, 5 липня, у Штутгарті.

В іншій парі 1/4 фіналу збірна Англії, яка напередодні здолала команду Словаччини (2:1) завдяки голам Беллінгема та Кейна, зіграє зі Швейцарією, яка обіграла Італію. Поєдинок відбудеться в суботу, 6 липня, у Дюссельдорфі.